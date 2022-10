Directora de FMI afirma que el mundo está mejor preparado para afrontar crisis

La economía mundial se encuentra en una encrucijada, azotada por múltiples impactos que incluyen una inflación vertiginosa, tasas de interés en aumento y la amenaza de una crisis de la deuda a gran escala, pero la directora del FMI, Kristalina Georgieva, declaró a la AFP que las instituciones están mejor preparadas para capear esta tormenta.

Georgieva concedió una entrevista a la AFP antes de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial que se celebrarán en Washington la próxima semana, con la guerra en Ucrania y las consecuencias de la pandemia como telón de fondo.

P: ¿La crisis actual puede ser peor que la de 2008?

R: Lo que tenemos hoy es un sector bancario mucho más fuerte que el que teníamos entonces, y eso ha demostrado ser una fuente de resiliencia para la economía mundial. También tenemos algo muy importante: bancos centrales más fuertes, verdaderamente independientes con la experiencia que han construido desde la crisis financiera mundial. Y eso se nota en cómo los bancos centrales están reaccionando a las señales de inflación.

P: ¿Dispone el FMI de instrumentos y recursos financieros suficientes para hacer frente a las demandas de ayuda en el futuro?

R: Durante el último año desde el covid, hemos otorgado préstamos por alrededor de 270.000 millones (de dólares). Tenemos una capacidad de préstamo de 1 billón de dólares. Entonces tenemos espacio para continuar apoyando a los miembros. Vemos un aumento en las solicitudes de programas de fondos, como era de esperar. Desde que Rusia invadió Ucrania, hemos brindado apoyo financiero a 16 países por alrededor de 90.000 millones y actualmente estamos analizando unas 21 solicitudes.

Mi mensaje a los países: actúen pronto. Vengan a vernos para obtener instrumentos de precaución para que puedan reforzar su posición en este momento tan difícil y para sostener vuestra economía frente a los riesgos que se avecinan.

P: ¿Es China un acreedor importante? ¿Hace lo suficiente para aliviar la deuda de los países en dificultades?

R: Tenemos un compromiso muy sustancial con China en el caso de los países que solicitan ayuda bajo el marco común (espacio de debate de los países del G20 para abordar la reestructuración de la deuda de los Estados con pocos ingresos). Y hemos progresado bastante con China dando un paso adelante para copresidir el comité de acreedores de Zambia y llegar a un acuerdo con el gobierno, y ahora esperamos lo mismo para Chad.

Pero al mismo tiempo las instituciones chinas todavía están trabajando en los problemas de deuda.

Hay muchos prestamistas en China. Recientemente, el Ministerio de Finanzas y el banco central, el Banco Popular de China, recibieron el mandato de coordinar, y se necesita algún tiempo para lograr esa coordinación.

Pero el tiempo no juega a nuestro favor. Y esto es lo que hemos transmitido claramente, que no queremos que los impagos individuales (sobre la deuda a un acreedor) se conviertan en la puerta de entrada a una crisis de la deuda. A China no le beneficia.