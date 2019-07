Aún es pronto para hablar de la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, estima una alta funcionaria francesa »

Miércoles 03 de Julio de 2019 - Desde París (AFP)

El tema de la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur no se plantea por el momento, declaró este miércoles la secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Amélie de Montchalin.

"¿La cuestión de la ratificación se plantea ahora mismo? La respuesta es no", dijo en una entrevista con la radio France Inter.

"¿Los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo, tienen hoy el texto? No. ¿Lo evaluaron? No. ¿Han podido trabajar juntos para ver cómo funcionaría? No", añadió.

Amélie de Montchalin hizo estas declaraciones luego que la portavoz del gobierno francés, Sibeth Ndiaye, dijera que Francia no está "por ahora preparada para ratificar" el acuerdo alcanzado el viernes entre los dos bloques.

"Vamos a mirarlo con detalle y, en función, de estos detalles se va a decidir", dijo Ndiaye.

Los agricultores europeos denuncian este acuerdo que amenazaría su actividad. Varios salieron la noche del martes a protestar en Francia contra este pacto que crea, según ellos, "enormes distorsiones de competencia".

Pero Amélie de Montchalin explicó que el acuerdo alcanzado con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay incluye "cuotas, normas medioambientales y una cláusula de salvaguardia" para proteger la agricultura europea.

Asimismo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió en defensa del acuerdo el martes por la noche y criticó las actitudes "neoproteccionistas" que rechazan la reciprocidad en los intercambios.

"Aquellos que dicen que cualquier acuerdo comercial es malo, deberían explicar cómo pretenden vestirse, comer o desplazarse", añadió el mandatario francés al cierre de una cumbre en Bruselas.

"Nuestra agricultura francesa exporta y no pueden pedir exportar si después cierran ustedes mismos sus fronteras", recalcó de Montchalin.

