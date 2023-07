"¡Atrápenlo!" Cuando el soldado King cruzó a Corea del Norte

Sarah Leslie lo recuerda muy bien. Cuando el soldado estadounidense Travis King cruzó corriendo la Zona Desmilitarizada, uno de sus compañeros gritó: "¡atrápenlo!". Pero fue demasiado tarde y el militar se encontraba ya en Corea del Norte.

Las autoridades norteamericanas creen que Travis King se encuentra ahora mismo detenido en Corea del Norte, y dicen estar "muy preocupadas" por el trato que está recibiendo.

La abogada neozelandesa Sarah Leslie formaba parte del mismo grupo de turistas con el que King visitó el 18 de julio la Zona Desmilitarizada, que marca la frontera entre las dos Coreas.

Cuenta que lo vio salir corriendo de repente camino de la línea fronteriza.

En Panmunjom, la frontera entre las dos Coreas está apenas marcada por un pequeño umbral de cemento (AFP/AFP)

"Cuando lo vi, corría muy rápido, y entonces uno de los soldados estadounidenses dijo 'atrápenlo'. Los demás norteamericanos y los surcoreanos salieron corriendo detrás de él", explica.

"Pero no lo agarraron, y en ese momento estaba ya muy cerca de la frontera. Siguió corriendo entre dos de esos edificios que hay en la frontera", y ahí los norteamericanos y surcoreanos que salieron en su búsqueda tuvieron que dar media vuelta, añade Leslie.

Según los protocolos del armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953, estos no podían entrar en territorio norcoreano para buscar al soldado King.

"Creo que nunca he visto a nadie correr tan rápido", añade esta abogada.

Travis King, quien según la prensa tiene 23 años, debía regresar a Estados Unidos y enfrentarse a medidas disciplinarias, después de una pelea en un bar, un altercado con la policía y un paso por la cárcel en Corea del Sur.

En lugar de eso logró unirse a un grupo de turistas de visita en la frontera entre las dos Coreas, y cruzó la línea divisoria, fuertemente vigilada, para adentrarse en territorio norcoreano.

- Ningún norcoreano a la vista -

Corea del Norte cerró sus fronteras al inicio de la pandemia en 2020 y desde entonces no las ha reabierto. Su dispositivo de seguridad de su lado de la frontera en la Zona Desmilitarizada también fue reducido.

Leslie asegura que no vio a "ningún norcoreano" el rato que estuvo de visita. AFP visitó la zona este año, y tampoco vio guardias norcoreanos.

La abogada cuenta que el grupo dio una vuelta por el corazón de Panmunjom, donde en 2019 estuvo de visita el entonces presidente norteamericano Donald Trump, quien cruzó a Corea del Norte y se reunió con su líder Kim Jong Un.

King permaneció con el grupo todo el día pero "iba por su cuenta, y no parecía estar hablando con nadie más", recuerda Leslie.

- "Pensé que estaba loco" -

Corea del Norte no ha hecho comentarios sobre lo sucedido, ni respondido a los esfuerzos de Estados Unidos -que no tiene relaciones diplomáticas oficiales con el régimen de Kim- para obtener una explicación, según dijo Washington.

"Cuando vi que avanzaba, pensé que estaba loco. No tenía idea en ese momento de que era un soldado. No se me ocurría por qué alguien querría hacer algo así", añade Sarah Leslie.

"Y cuando salimos en autobús de la zona conjunta de seguridad, ahí es cuando la gente empezó a mirarse conmocionada" por lo sucedido.