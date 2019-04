Agencia Atómica de ONU pide a Arabia Saudita salvaguardas para su primer reactor nuclear »

Viernes 05 de Abril de 2019 - Desde Washington (AFP)

El jefe de inspectores nucleares de la ONU dijo el viernes que la agencia pidió a Arabia Saudita aceptar salvaguardas para el material nuclear destinado a su primer reactor atómico, que podría llegar a finales este año.

Imágenes recientes de satélite del proyecto en las afueras de Riad, que salieron a relucir recientemente, llegan en medio de la controversia en Washington porque, según los demócratas, el presidente Donald Trump tiene prisa por aprobar proyectos nucleares con el reino petrolero.

Pero Yukiya Amano, director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), dijo que no hay nada secreto sobre el reactor y que Arabia Saudita informó al organismo de la ONU, con sede en Viena, sobre sus planes en 2014.

Dijo que la AIEA ha alentado a Arabia Saudita a firmar un acuerdo integral de salvaguardas, en virtud del cual el organismo se asegura de que el material nuclear no se desvíe para ser usado en armamento.

Arabia Saudita ya suscribió un débil acuerdo para países con mínimas cantidades de material nuclear, que según Amano, era bueno hasta que el reino comience a adquirir cantidades significativas.

"Hemos propuesto a Arabia Saudita rescindirlo y remplazarlo por un acuerdo integral de salvaguardas de pleno derecho", dijo Amano a reporteros en Washington.

"No dijeron que no, ni dijeron que si, y ahora lo están evaluando. Estamos esperando", destacó el diplomático, quien subrayó que "por ahora no tienen el material, así que no hay violación".

Añadió que Arabia Saudita podría importar material nuclear "para el final del año", aunque advirtió que los proyectos nucleares a menudo se retrasan.

El secretario de Energía Rick Perry dijo el mes pasado en una comparecencia ante el Senado, que su Departamento dio el visto bueno a seis solicitudes de compañías estadounidenses para hacer tareas nucleares en Arabia Saudita.

La aprobación se dio a pesar de que Arabia Saudita no se acogió aún a la llamada Sección 123 del acuerdo que garantiza el uso pacífico de tecnología nuclear, el cual es requerido bajo la ley de Estados Unidos antes de aprobar cualquier transferencia de material sensible.

El poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha advertido que el reino podría desarrollar armas nucleares si su archienemigo Irán las obtiene.

El estadounidense David Malpass fue nombrado presidente del Banco Mundial » David Malpass, un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue nombrado sin sorpresas este viernes presidente del Banco Mundial para un mandato de cinco años que comienza la próxima semana.

