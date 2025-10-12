GRABADO el 12-10-2025

Más de 400 autoridades habrían infringido el principio de neutralidad

El JNE detectó posibles faltas al principio de neutralidad electoral cometidas por alcaldes, congresistas y otras autoridades electas. En este video te contamos los detalles y qué implica vulnerar este principio clave para unas elecciones justas y transparentes.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

