https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiA_AkvQrRLDg_

Rosa María Palacios hoy en #SinGuion: Congreso aprueba interpelar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez y al Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, por incendios forestales. Además, juez declara fundado detener por 7 días a Andrés Hurtado 'Chibolín'. Diviac lo ubicó en una clínica de San Borja.



TE PUEDE INTERESAR 👇

▶️ Dina contraataca y los 'mochasueldos' se la llevan fácil https://youtube.com/live/BybwoI06P-U

▶️ Otorongo no come mochasueldo https://youtube.com/live/sWQromY8Imw

▶️ Dina Boluarte no se va (a Nueva York) https://youtube.com/live/q3nJC9VWaKc



📺 Mira los https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



📱Envía tus denuncias por WhatsApp → 941 000 000



🔔 SUSCRÍBETE → https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



📰 MÁS NOTICIAS → http://larepublica.pe/

📍 FACEBOOK → https://facebook.com/larepublicape

📍 X → https://twitter.com/larepublica_pe

📍 INSTAGRAM → https://instagram.com/larepublica_pe/

📍 TIKTOK→ https://tiktok.com/@larepublica.pe

📍 WHATSAPP → https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

#LaRepública

Adem�s hoy dia 20 de Setiembre en el calendario del Per�.

M�s videos de La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.