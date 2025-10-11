¡ FUERTE accidente en el RÍMAC! Motociclista herido tras choque con miniván
En el Rímac, un motociclista quedó gravemente herido tras un violento choque con una miniván. Según testigos, el vehículo se habría pasado la luz roja. noticiasperu loúltimo expreso accident rimac
DERECHA COBARDE LE ENTREGA LA PRESIDENCIA AL AHIJADO DE VIZCARRA CON JAVIER BEDOYA DENEGRI.
¡ MACHADO gana PREMIO NOBEL DE LA PAZ !.
INTENTO DE ATENTADO CONTRA LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE INVITADO: WILBER MEDINA.
¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky.
¡SE VA ! CONGRESO aprueba VACANCIA contra Dina Boluarte dinaboluarte.
Ministros se retiran del Congreso tras tenso debate sobre la inseguridad ciudadana.
¡CRISIS EN PERÚ! VACANCIA DE DINA BOLUARTE INVITADA: MARIELLA BALBI.
Bancada de Somos Perú anuncia que apoyará la vacancia contra Dina Boluarte.
Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos .
Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.
Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior .
Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.
¡INACEPTABLE! VÁNDALOS ATACAN CON PIEDRAS A PHILLIP BUTTERS EN PUNO INVITADO: CÉSAR COMBINA.
Fernando Rospigliosi en entrevista con Expreso: Policías operativos deben ascender.
Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.
