GRABADO el 30-08-2025

Producción del Limón en Tumbes cae en un 95 en el Valle de Zarumilla

En conversación con Exitosa, el presidente de la Asociación de Limoneros en Tumbes Juan Arica, explicó la situación que se vive en su región y la crisis de producción de limón en Tumbes.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE- 30/08/25.

Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú.

Día de Santa Rosa: Scouts ayudan con el tránsito en San Isidro en homenaje a la patrona de la PNP.

Ministra de Comercio Exterior confirmó que Perú evalúa retiro de la Corte IDH.

Juliaca: Familiares de Roger Huallpa exigen justicia tras un mes de su desaparición.

Producción del Limón en Tumbes cae en un 95 en el Valle de Zarumilla.

SJL: Dueños de discoteca y dos trabajadores fueron asesinados en boulevard de Zarate.

Falso pasajero acabó con la vida de mototaxista en Carabayllo.

Día de Santa Rosa de Lima: Santuario se prepara para recibir miles de visitas.

Día de Santa Rosa de Lima: Conoce los desvíos y rutas de la ATU para llegar al santuario.

Leucemia felina: Médico veterinaria explica en qué consiste esta enfermedad en gatitos.

Familia de Sheyla Cóndor exige justicia: "Fiscalía todavía no ha formalizado la causa".

Caso Sheyla Cóndor: Pericias revelan que habrían más involucrados en abuso y crimen, según abogado.

Carlos Rivera a ministro Santiváñez: "A mí no me han botado de mi trabajo por incompetente".

Militares no pueden evaluar salida del Perú de la Corte IDH, señala abogado penalista.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE- 30/08/25

video

Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú

video

Día de Santa Rosa: Scouts ayudan con el tránsito en San Isidro en homenaje a la patrona de la PNP

video

Ministra de Comercio Exterior confirmó que Perú evalúa retiro de la Corte IDH

video

Juliaca: Familiares de Roger Huallpa exigen justicia tras un mes de su desaparición

video

Producción del Limón en Tumbes cae en un 95 en el Valle de Zarumilla

video

SJL: Dueños de discoteca y dos trabajadores fueron asesinados en boulevard de Zarate

video

Falso pasajero acabó con la vida de mototaxista en Carabayllo

video

Día de Santa Rosa de Lima: Santuario se prepara para recibir miles de visitas

video

Día de Santa Rosa de Lima: Conoce los desvíos y rutas de la ATU para llegar al santuario

video

Leucemia felina: Médico veterinaria explica en qué consiste esta enfermedad en gatitos

video

Familia de Sheyla Cóndor exige justicia: "Fiscalía todavía no ha formalizado la causa"

video

Caso Sheyla Cóndor: Pericias revelan que habrían más involucrados en abuso y crimen, según abogado

video

Carlos Rivera a ministro Santiváñez: "A mí no me han botado de mi trabajo por incompetente"

video

Militares no pueden evaluar salida del Perú de la Corte IDH, señala abogado penalista

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 30 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo