GRABADO el 06-10-2025

'Secretos de cocina': Aprende a preparar un chiffon de chocolate con Sandra Plevisani

La receta se complementa con una salsa de chocolate para realzar el postre final.

Fe de Erratas TRANSPORTISTAS BLOQUEAN VÍAS Y MARCHAN CONTRA LA INSEGURIDAD - ATV.

Congresistas gastan mas de medio millón de soles en eventos con fondos públicos.

Presidenta Boluarte sobre extorsiones: Si no tienen el número registrado no abran el mensaje.

Ministro Malaver sobre enfrentamientos: La policía está aplicando herramientas legales.

¡Sin tráfico! Buses de transporte público no circulan por la Av. Abancay.

Surco: Comensales que cenaban tranquilamente son sorprendidos por dos asaltantes.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 6 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar un chiffon de chocolate con Sandra Plevisani.

Martín Valeriano ante la falta de acción del Gobierno: "La protesta se puede radicalizar aún más".

Dirigentes transportistas enfurecen contra la inseguridad: "Nuestra vida vale 10 soles".

¿Cuáles son las razones por las que menores de edad huyen de casa?.

Carabayllo: Transportistas y policías llegan a un acuerdo para detener enfrentamientos.

Choferes dejan sus buses apagados bloqueando la Panamericana Norte como medida de protesta.

Julio Rau Rau indignado por la inseguridad: "¿Por qué no podemos con el vandalismo?".

Manifestantes indignados por la extorsión contra el transporte público.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

