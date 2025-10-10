GRABADO el 10-10-2025

PETRO EN LA MIRA POR VÍNCULO CON CHAVISMO Y CARTEL DE LOS SOLES I radar24

Carlos Andrés Arias Orjuela, docente y analista político colombiano, señaló que el discurso reciente del presidente GustavoPetro sobre Venezuela busca equilibrar la presión de Estados Unidos sin confrontar directamente al régimen de Nicolás Maduro, usando la narrativa del Cartel de los Soles como herramienta de disputa entre Bogotá, Caracas y Washington. Destacó que la postura antiimperialista de Petro influye en su abordaje del narcotráfico y operaciones militares en el Caribe, y advirtió que la aparente cercanía con el chavismo podría afectar la imagen internacional de Colombia y su cooperación con EE. UU., mientras los líderes progresistas articulan la idea de un enemigo externo para justificar sus decisiones políticas y regionales.

