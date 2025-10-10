PETRO EN LA MIRA POR VÍNCULO CON CHAVISMO Y CARTEL DE LOS SOLES I radar24
Carlos Andrés Arias Orjuela, docente y analista político colombiano, señaló que el discurso reciente del presidente GustavoPetro sobre Venezuela busca equilibrar la presión de Estados Unidos sin confrontar directamente al régimen de Nicolás Maduro, usando la narrativa del Cartel de los Soles como herramienta de disputa entre Bogotá, Caracas y Washington. Destacó que la postura antiimperialista de Petro influye en su abordaje del narcotráfico y operaciones militares en el Caribe, y advirtió que la aparente cercanía con el chavismo podría afectar la imagen internacional de Colombia y su cooperación con EE. UU., mientras los líderes progresistas articulan la idea de un enemigo externo para justificar sus decisiones políticas y regionales.
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
EN VIVO TRUMP LLEGA A MEDIO ORIENTE PARA LA PAZ EN GAZA / LIBERACIÓN DE REHENES Gestión.
Noticias 12 de octubre: NETANYAHU LISTO PARA RECIBIR A REHENES ISRAELÍES Noticiero.
EE.UU. AVANZA FASE 2 CONTRA CÁRTEL DE LOS SOLES EN VENEZUELA I radarclips.
TRUMP impone ARANCEL del 100 a CHINA y amenaza con cancelar reunión con XI JINPING Gestión.
Noticias 11 de octubre: TRUMP HABLA CON MACHADO TRAS EL NOBEL DE LA PAZ Noticiero.
El POLÉMICO HISTORIAL de JOSÉ JERÍ: el nuevo presidente del PERÚ Gestión.
VENEZOLANOS EXILIADOS ALERTAN FIN DEL TPS Y PERSECUCIÓN CHAVISTA I radar24clips.
María corina protege los votos que ganó Edmundo.
Noticias de 10 de octubre: MADURO OFRECIÓ PETRÓLEO A TRUMP A CAMBIO DE 'SU PAZ' Noticiero.
El Nobel de María corina es un estocada para Maduro.
¿Qué hizó MARÍA CORINA MACHADO para mercer el NOBEL de la PAZ 2025? La CRONOLOGÍA Gestión.
NOBEL DE LA PAZ LEGITIMA A MARIA CORINA Y AISLA A MADURO RADAR24.
Noticias 10 de octubre: PUTIN-TRUMP RECHAZAN NOBEL DE PAZ PARA MARIA CORINA MACHADO Noticiero.
¿Quiénes respaldan el NOBEL de la PAZ para MARIA CORINA MACHADO? ¿Quiénes en contra? Gestión.
PETRO EN LA MIRA POR VÍNCULO CON CHAVISMO Y CARTEL DE LOS SOLES I radar24.
Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.