GRABADO el 08-10-2025

Dina Boluarte sobre la delincuencia en el país: se ha fortalecido por la inmigración ilegal

La presidenta de la República Dina Boluarte participó este 8 de octubre en la ceremonia por el 204 aniversario de La Marina de Guerra del Perú. Durante el evento dio unas palabras y se refirió a las extorsiones que afectan al sector de transporte público de Lima y Callao.

"LA DELINCUENCIA SE HA GESTADO POR DÉCADAS"

La presidenta señaló que se realiza un trabajo integrado junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad. En su discurso, aseguró que la delincuencia se ha fortalecido por la inmigración ilegal:

Comprendemos la desesperación de nuestros hermanos transportistas y estamos junto a ustedes en su reclamo por un país más seguro. Pero esta delincuencia, que se ha gestado por décadas, y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en gobiernos pasados no fue derrotada, sino más bien abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron por doquier: personas, delincuentes, criminales, sin mayor restricción.

PARO DE TRANSPORTISTAS ANTE OLA CRIMINAL

Durante el último lunes 6 de octubre, y de manera parcial el martes 7, se desarrolló una paralización de transportistas debido a la creciente ola de extorsión y los asesinatos que están afectado directamente a conductores. Tras el ataque contra el conductor Daniel Cedeño Alonso, se anunció un apagado de motores de empresas de transportes formales y a está medida se sumaron otros grupos que se han visto afectados por la criminalidad.

De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y octubre de 2025, se han registrado 118 víctimas en atentados en el transporte público en Lima Metropolitana y Callao, donde hay 65 fallecidos y 53 lesionados.

Desde 24 Horas

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

