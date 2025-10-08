GRABADO el 08-10-2025

Dina Boluarte sobre la delincuencia en el país: se ha fortalecido por la inmigración ilegal

La presidenta de la República Dina Boluarte participó este 8 de octubre en la ceremonia por el 204 aniversario de La Marina de Guerra del Perú. Durante el evento dio unas palabras y se refirió a las extorsiones que afectan al sector de transporte público de Lima y Callao.



"LA DELINCUENCIA SE HA GESTADO POR DÉCADAS"



La presidenta señaló que se realiza un trabajo integrado junto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad. En su discurso, aseguró que la delincuencia se ha fortalecido por la inmigración ilegal:



Comprendemos la desesperación de nuestros hermanos transportistas y estamos junto a ustedes en su reclamo por un país más seguro. Pero esta delincuencia, que se ha gestado por décadas, y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en gobiernos pasados no fue derrotada, sino más bien abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron por doquier: personas, delincuentes, criminales, sin mayor restricción.



PARO DE TRANSPORTISTAS ANTE OLA CRIMINAL



Durante el último lunes 6 de octubre, y de manera parcial el martes 7, se desarrolló una paralización de transportistas debido a la creciente ola de extorsión y los asesinatos que están afectado directamente a conductores. Tras el ataque contra el conductor Daniel Cedeño Alonso, se anunció un apagado de motores de empresas de transportes formales y a está medida se sumaron otros grupos que se han visto afectados por la criminalidad.



De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y octubre de 2025, se han registrado 118 víctimas en atentados en el transporte público en Lima Metropolitana y Callao, donde hay 65 fallecidos y 53 lesionados.

Desde 24 Horas

