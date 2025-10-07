GRABADO el 07-10-2025

Conductor de bus fue atacado por extorsionadores a pesar de haber pagado 80 mil soles

Demetrio Osorio, conductor de la empresa de transporte Las Flores, fue baleado hace una semana mientras realizaba su ruta, pese a haber pagado 80 mil soles a extorsionadores. Actualmente se encuentra en la UCI, y su familia solicita apoyo para cubrir los gastos médicos.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

