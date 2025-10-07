GRABADO el 07-10-2025

Conductor de bus fue atacado por extorsionadores a pesar de haber pagado 80 mil soles

Demetrio Osorio, conductor de la empresa de transporte Las Flores, fue baleado hace una semana mientras realizaba su ruta, pese a haber pagado 80 mil soles a extorsionadores. Actualmente se encuentra en la UCI, y su familia solicita apoyo para cubrir los gastos médicos.



Noticias del Perú y actualidad, política.



