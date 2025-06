GRABADO el 05-06-2025

El Agustino: padres de familia preocupados tras incendio en cochera informal dentro de colegio

En horas de la madrugada de este jueves 5 de junio, un incendio en una cochera informal dentro del colegio Andres Avelino Cáceres, en El Agustino, ha causado la preocupación entre los padres de familia de los estudiantes.



De acuerdo a la información compartida por los Bomberos, se conoció que el siniestro habría sido provocado por un corto circuito, dejando como saldo cinco unidades vehiculares calcinadas e inservibles.



DINERO NO BENEFICIA A LOS ESCOLARES



En conversación con 24 Horas, una madre de familia reveló que el director del plantel cobra por el espacio de alquiler para los vehículos, sin embargo, ese dinero recolectado no beneficia en los espacios que usan los escolares debido a que las instalaciones se encuentran deterioradas.



No se ve reflejado en ningún (sector). Los baños de inicial, primaria y secundaria, son un desastre. Las lunas, ventanas y paredes también están en pésimas condiciones. Tenemos que pintar las aulas con plata de los padres y no la del colegio, comentó.





El Agustino: padres de familia preocupados tras incendio en cochera informal dentro de colegio.

