GRABADO el 10-10-2025

Así fue la juramentación y primer discurso de José Jerí como presidente del Perú El Comercio

El congresista JoséJerí tomó juramento y es el nuevo presidente del Perú tras la vacancia de DinaBoluarte.



josejeri peru perunoticias noticiasperu



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Dina Boluarte fue destituida del cargo, ¿ahora qué sigue? TQH EN VIVO.

LOÚLTIMO: CONGRESO APRUEBA VACANCIA DE DINA BOLUARTE / JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE EN VIVO.

Así fue la juramentación y primer discurso de José Jerí como presidente del Perú El Comercio.

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 118 votos a favor El Comercio.

ATENTADO AGUA MARINA: ¿PNP DE CHORRILLOS NO ACTUÓ A TIEMPO?, ESTO DIJERON El Comercio.

Abogado de Dina Boluarte desmiente que presidenta vaya a salir del país El Comercio.

ATENTADO CONTRA AGUA MARINA: COMISARÍA MÁS CERCANA NO ACUDIÓ A LA EMERGENCIA Pasa en la Calle.

ATENTADO A AGUA MARINA Y TRIPLE HOMICIDIO EN MENOS DE 24 HORAS El Comercio.

Israel y Hamás firman el primer acuerdo que le pondría fin a la guerra en Gaza El Comercio.

Techo de comisaría en Surquillo colapsa y deja tres policías heridos El Comercio.

ICE rompe ventana de auto con bebé adentro durante arresto en EE.UU. El Comercio.

Trump militariza Chicago con despliegue de 500 soldados de la Guardia Nacional El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA, RECORREMOS EL LUGAR DE LA TRAGEDIA HOY A LAS 5 P.M. EN pasaenlacalle.

Agua Marina: ¿cuál es el estado de salud de los Hnos. Quiróga y demás víctimas? El Comercio.

¡NI AGUA MARINA SE SALVA! ¿HASTA CUANDO? UNO MÁS ENVIVO.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.