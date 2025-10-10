GRABADO el 10-10-2025

¡URGENTE! CONMEBOL piensa QUITARLE la FINAL de la LIBERTADORES a LIMA Líbero

Conmebol evalúa cambiar de sede en la final única de la Copa Libertadores 2025. Conoce los detalles del motivo por el que el máximo ente del fútbol sudamericano analiza NO jugar en el Estadio Monumental.

Desde Líbero

LUIS ADVÍNCULA en ALIANZA LIMA 2026 y FINAL de la LIBERTADORES en el MONUMENTAL PELIGRA Líbero.

PERÚ VS CHILE EN VIVO - AMISTOSO INTERNACIONAL 2025 FECHA FIFA Líbero.

¡URGENTE! CONMEBOL piensa QUITARLE la FINAL de la LIBERTADORES a LIMA Líbero.

PORTUGAL IRLANDA: dónde y a qué hora ver por las Eliminatorias Europeas Líbero.

¿FUERA DE LA SELECCIÓN? ÁLEX VALERA figura así ante amistoso contra CHILE.

MÉXICO COLOMBIA: dónde y a qué hora ver el amistoso internacional Líbero.

El nuevo once de PERÚ para enfrentar a CHILE Hasta siempre, Russo Líbero.

BOLIVIA VS. JORDANIA: Amistoso Internacional Hora y canal para ver el partido Líbero.

ESTADOS UNIDOS VS. ECUADOR: Amistoso Internacional Hora y canal para ver el partido Líbero.

JUEGA LA BLANQUIRROJA: Canal y hora confirmada para ver el amistoso de PERÚ VS CHILE Líbero.

NO SE JUGARÁ EN EL MONUMENTAL: Sorpresivo cambio que perjudica a UNIVERSITARIO Líbero.

ALIANZA LIMA busca reforzar sus filas, y apunta a un crack de la SELECCIÓN PERUANA Líbero.

¿Deja La Victoria? ALIANZA LIMA definió el FUTURO de GUILLERMO VISCARRA Líbero.

Gimnasia de Argentina acaba de ficharlo y sueña con jugar en la selección peruana Líbero.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO fallece a los 69 tras DURA BATALLA contra el cáncer Líbero.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Niña

Día Internacional de la Niña

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Creación del distrito de Rahuapampa (Huari)

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Fallecimiento del expresidente José de la Mar

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

Día Internacional del Árbitro de Fútbol

