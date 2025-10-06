GRABADO el 06-10-2025

Keiko Fujimori sobre su relación con Kenji: La política nos dividió

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa generando incertidumbre respecto a una posible cuarta postulación presidencial. Durante una reciente entrevista concedida a un canal de YouTube, evitó dar detalles sobre su eventual candidatura, aunque sí se refirió al estado actual de su relación con su hermano, Kenji Fujimori.



Como se recuerda, ambos tuvieron un quiebre años atrás, cuando Kenji Fujimori entonces congresista impulsó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, lo que generó tensiones dentro del entorno familiar, especialmente con Keiko.



Mi relación con Kenji está bien, creo que la política dividió a mi familia, pero en el último proceso electoral pudimos amistarnos. El principal distanciamiento fue la forma en cómo queríamos lograr la libertad de mi padre, expresó.



LIBERACIÓN DE FUJIMORI FORTALECIÓ SU RELACIÓN



La excandidata presidencial destacó que la relación con su hermano se fortaleció tras la liberación de Alberto Fujimori en 2023. El día de la libertad de nuestro padre dijimos que era fundamental volver a estar juntos y luchar por él, señaló Keiko para el podcast "Eso Háblalo".





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 06/10/2025



