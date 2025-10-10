GRABADO el 10-10-2025

Reacciones en Venezuela y el mundo tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado El Comercio

Caracas se llenó de cacerolas tras conocerse la noticia que estremeció al país: María Corina Machado fue galardonada con el PremioNobeldePaz2025. Mientras el régimen de NicolásMaduro optó por el silencio, miles de venezolanos celebraron con lágrimas, orgullo y una frase que se convirtió en tendencia: Venezuelanoserinde. Desde el exilio, EdmundoGonzálezUrrutia reaccionó con emoción, asegurando que se trata de un premio al coraje de todo un pueblo que no se ha rendido. También el opositor LeopoldoLópez celebró el galardón como un homenaje a la resistencia venezolana, un símbolo de lucha por la democracia y la libertad.



La noticia rápidamente se convirtió en tendencia mundial. En plataformas digitales, miles de mensajes destacaban el significado del premio para los venezolanos dentro y fuera del país. La etiqueta MaríaCorinaMachado encabezó los rankings globales, generando un eco que atravesó fronteras.



Desde Nueva York, la ONU también celebró el premio como reflejo de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. El secretario general lo calificó como un reconocimiento legítimo al esfuerzo pacífico y valiente de quienes buscan un futuro más justo.



