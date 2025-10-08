GRABADO el 08-10-2025

¿MACHU PICCHU dejará de ser una MARAVILLA DEL MUNDO?

Un conflicto familiar y vecinal en Machu Picchu esta destruyendo la imagen del Perú ante el mundo. Es la ambición desmedida por el control de la ruta turística Hiram Bingham, que une el distrito de Machu Picchu con la ciudadela Inca.

El enfrentamiento entre dos empresas comunales ha desencadenado bloqueos y caos, afectando a miles de turistas.

Investigación Cusco MachuPicchu
Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

