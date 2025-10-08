GRABADO el 08-10-2025

¿MACHU PICCHU dejará de ser una MARAVILLA DEL MUNDO?

Un conflicto familiar y vecinal en Machu Picchu esta destruyendo la imagen del Perú ante el mundo. Es la ambición desmedida por el control de la ruta turística Hiram Bingham, que une el distrito de Machu Picchu con la ciudadela Inca.



El enfrentamiento entre dos empresas comunales ha desencadenado bloqueos y caos, afectando a miles de turistas.



Información completa en Perú21



Investigación Cusco MachuPicchu

-

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

