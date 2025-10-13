GRABADO el 13-10-2025

César Acuña postulará a la presidencia del Perú: ¿qué opinas? EnVivoLR

César Acuña postulará a la presidencia del Perú: ¿qué opinas? El actual gobernador regional de La Libertad renuncia al cargo, según informó su partido Alianza Para el Progreso.



Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: https://www.youtube.com/watch?vnZ2ItN4N-FglistPL2Th6SP9ZqWGOIa3T98bCLQLiGb7TJYPZindex1



¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.



Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú



César Acuña

Presidencia

Elecciones 2026

APP

Trujillo

¡RENUNCIAS COMO CANCHA! LÓPEZ ALIAGA y ACUÑA RENUNCIAN hoy para ser presidentes HLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 13 de octubre 2025 EnDirectoLR.

CRISIS en el PARO 15 DE OCTUBRE: transportistas abandonan protesta LR.

¡Crisis Ministerial! José Jerí gobierna sin Gabinete por más de dos días HLR.

César Acuña postulará a la presidencia del Perú: ¿qué opinas? EnVivoLR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 14/10/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 14/10/25 La República - LR.

PARO 15 DE OCTUBRE: alcalde de Pataz ya no participará de marcha nacional.

Así resisten los damnificados del incendio en Pamplona Alta LR.

Trump firma acuerdo de paz para Gaza durante cumbre internacional en Egipto LR.

¡NO LO QUIEREN! Generación Z y Transportistas irán a MARCHA 15 DE OCTUBRE contra JOSE JERÍ HLR.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA anuncia que renunciará a la ALCALDÍA DE LIMA shorts lr.

Gremios anuncian que continuarán con el paro nacional este 15 de octubre shorts lr.

Tragedia en México por lluvias torrenciales: más de 30 mil damnificados LR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA LAS MENTIRAS DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y JOSÉ JERÍ QUIERE SER BUKELE.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.