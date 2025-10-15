GRABADO el 15-10-2025

¡ATENCIÓN! Dina Boluarte: PJ evalúa impedimento de salida del país de la mandataria HLR

Evalúan impedimento de salida para Boluarte
Bajada: Hoy, miércoles 15 de octubre, el Poder Judicial está llevando a cabo la petición del Ministerio Público de imponer un impedimento de salida del país a la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, presentada el pasado viernes 10 de octubre.

Marcha nacional 15 de octubre: Juliaca y regiones EnVivoLR.

¡ATENCIÓN! Dina Boluarte: PJ evalúa impedimento de salida del país de la mandataria HLR.

Trump amenaza a Milei con retirar su apoyo si pierde las elecciones 2027 LR.

Unidos por la innovación y el futuro digital.

¡VUELVE CON TODO! Delia Espinoza RESPONDE tras se repuesta como fiscal de la Nación HLR.

Promoción completa ingresa a San Marcos en San Juan de Miraflores LR.

CURWEN EN LA REPÚBLICA LA REALIDAD DETRÁS DE LA DESIGNACIÓN DE JERÍ.

JOSÉ JERÍ PRESENTA GABINETE DE LA RECONCILIACIÓN ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.

PARO 15 DE OCTUBRE EN VIVO: todo sobre las protestas en contra del Gobierno de Jerí.

¿Quién es Ernesto Álvarez, actual premier de José Jerí? shorts.

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

JOSÉ JERÍ JURAMENTÓ NUEVO GABINETE shorts.

PARO NACIONAL 15 DE OCTUBRE EN VIVO HOY: gremios se suman a la PROTESTA.

Explota coche bomba en Mall del Sol en Guayaquil: 1 muerto y más de 30 heridos LR.

PARO 15 DE OCTUBRE EN VIVO: gremios se suman a la PROTESTA Titulares LR.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

