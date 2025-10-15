¡ATENCIÓN! Dina Boluarte: PJ evalúa impedimento de salida del país de la mandataria HLR
Evalúan impedimento de salida para Boluarte
Bajada: Hoy, miércoles 15 de octubre, el Poder Judicial está llevando a cabo la petición del Ministerio Público de imponer un impedimento de salida del país a la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, presentada el pasado viernes 10 de octubre.
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Paro Transportistas Lima Callao, Paro se agudiza Perú, Dina Boluarte minimiza paro, Extorsión transportistas, Inseguridad ciudadana Perú, Paro Nacional Perú hoy, Noticias Lima Callao, Crisis transportistas
Desde La República - LR+
Marcha nacional 15 de octubre: Juliaca y regiones EnVivoLR.
¡ATENCIÓN! Dina Boluarte: PJ evalúa impedimento de salida del país de la mandataria HLR.
Trump amenaza a Milei con retirar su apoyo si pierde las elecciones 2027 LR.
Unidos por la innovación y el futuro digital.
¡VUELVE CON TODO! Delia Espinoza RESPONDE tras se repuesta como fiscal de la Nación HLR.
Promoción completa ingresa a San Marcos en San Juan de Miraflores LR.
CURWEN EN LA REPÚBLICA LA REALIDAD DETRÁS DE LA DESIGNACIÓN DE JERÍ.
JOSÉ JERÍ PRESENTA GABINETE DE LA RECONCILIACIÓN ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD.
PARO 15 DE OCTUBRE EN VIVO: todo sobre las protestas en contra del Gobierno de Jerí.
¿Quién es Ernesto Álvarez, actual premier de José Jerí? shorts.
NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.
JOSÉ JERÍ JURAMENTÓ NUEVO GABINETE shorts.
PARO NACIONAL 15 DE OCTUBRE EN VIVO HOY: gremios se suman a la PROTESTA.
Explota coche bomba en Mall del Sol en Guayaquil: 1 muerto y más de 30 heridos LR.
PARO 15 DE OCTUBRE EN VIVO: gremios se suman a la PROTESTA Titulares LR.
Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.