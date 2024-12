Un hecho lamentable. En Pachacamac, una menor de 12 años fue encontrada sin vida en una vivienda, luego de que fuera reportada como desaparecida. Según la Policía, la niña presentaba signos de haber sido golpeada y estrangulada.



La familia de la niña explicó que no presentaron la denuncia de desaparición , ya que no era la primera vez que la menor se ausentaba de su casa. Sin embargo, recibieron la llamada de un hombre quien, sin identificarse, afirmó haber encontrado a la niña.





