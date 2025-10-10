GRABADO el 10-10-2025

Perú: siete presidentes en menos de diez años Sucesión política explicada

El Perú ha tenido siete presidentes en menos de una década. Tras la vacancia de Dina Boluarte, asume la presidencia José Enrique Jerí Oré, por línea de sucesión. En este video repasamos quiénes fueron y cuánto tiempo gobernó cada uno.



Desde Jurado Nacional de Elecciones

