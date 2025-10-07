ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MARTES 7 de OCTUBRE
Desde ATV Noticias
Gobierno descarta declara en emergencia sector transporte público.
Caso Lay 2 soles: Chofer del bus es liberado e interpone denuncia por abuso de autoridad.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025.
'Secretos de cocina': Sándwich grillado de pesto, tomate y mozzarella con Sandra Plevisani.
Ventanilla: Transportistas realizan plantón en comisaría por colega detenido durante las protestas.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de Octubre de 2025.
Triple asesinato en SMP provoca el pánico en los vecinos.
Extorsionadores queman mototaxis por cobro de cupos.
Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno.
Choferes de "La Roma" llevan 8 días sin trabajar por miedo a los extorsionadores.
Extorsionadores dejan aterrador mensaje a choferes de la 'Línea 75' en SJL.
Choferes salen a trabajar con miedo tras levantamiento del paro de transporte.
Conductor impacta contra un poste tras conducir en estado de ebriedad.
