GRABADO el 06-10-2025

¡RIDICULIZAN A LOS CONGRESISTAS! En pleno paro, manifestantes se burlan del Congreso en Cajamarca

LOS RECHAZAN Un grupo de manifestantes ironizó sobre el Congreso cuando una fila de burros llegó hasta el punto donde realizaban un piquete, en el cruce de Bellavista, provincia de Jaén, Cajamarca. Como se sabe, en esta región, ronderos y transportistas acatan un paro en protesta contra el gobierno por el incumplimiento de obras viales de importancia, así como por su cuestionado accionar frente a problemáticas graves como la crisis de inseguridad y la minería ilegal.



