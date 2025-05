GRABADO el 02-05-2025

Mario Cabani confirma haber recibido US4,500 en efectivo por cirugías a Dina Boluarte

La presidenta Dina Boluarte vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez por haber enviado 4.500 dólares en efectivo al cirujano Mario Cabani, quien la operó en junio de 2023. El pago, realizado recién este año a través de un emisario y tras más de 20 meses sin saldar la deuda, ha levantado serias dudas sobre su propósito real.



Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, el doctor Cabani no solo recibió el dinero en efectivo, sino que también envió una carta notarial a la mandataria exigiendo que aclare el origen de los fondos. Esto, debido a que el monto excede ampliamente el tope legal de 500 dólares para pagos en efectivo por servicios médicos, lo que podría implicar irregularidades financieras.



CASO CIRUGÍA



La cirugía a la que se sometió Boluarte se realizó el 28 de junio de 2023. Sin embargo, según testimonio del propio doctor Cabani ante la Fiscalía, la presidenta no abonó suma alguna en ese momento, aduciendo que no contaba con dinero. La operación, que se manejó como urgente y necesaria para su salud, ha sido desmentida por Cabani, quien señaló que en su clínica solo se realizan procedimientos estéticos.



Además, Cabani habría solicitado a la jefa de Estado colocar a personas allegadas a él en puestos clave de EsSalud y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), lo que refuerza la sospecha de un posible tráfico de influencias. Este delito está penado con hasta diez años de cárcel.



El escándalo también ha puesto en entredicho la narrativa pública de Boluarte, quien justificó su ausencia entre el 29 de junio y el 10 de julio del año pasado por motivos de salud. Sin embargo, el testimonio de Cabani indica que la recuperación recomendada tras la operación fue de solo cinco días. El secreto profesional del médico ha sido levantado, lo que permitió conocer detalles que hasta ahora habían sido negados o tergiversados.

