GRABADO el 10-10-2025

El fin de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota vacancia mientras se especula con renuncia

El Pleno del Congreso comienza el debate de la vacancia contra Dina Boluarte, quien está citada al Hemiciclo. No obstante, son varias las fuentes que advierten que Boluarte renunciará al cargo en los próximos minutos.



peru noticiasperu ultimasnoticias loultimo congreso dinaboluarte vacancia fuerzapopular

Desde El Búho pe

Desafíos y oportunidades para la inversión en la Amazonía peruana AGENDA REGIONAL.

¡HISTÓRICO! Dina Boluarte VACADA y un acusado de abuso sexual toma el control del Perú.

¡CASI LLORAN! Así reaccionaron al anuncio de la vacancia de Dina Boluarte: una fiesta en Lima.

El fin de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota vacancia mientras se especula con renuncia.

LAS CALLES CELEBRARON Dina Boluarte fue vacada rápido y con más votos que Pedro Castillo.

¡LA POLICÍA LLEGA A LA EMBAJADA! Contingente PNP interviene protesta en embajada de Ecuador.

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Pleno del Congreso vota admisión de mociones de vacancia.

PASÓ EN EL PERÚ: Sinvergüenza y corrupto, pobladores insultan y rechazan a César Acuña.

ESPECIAL Vacancia de Dina Boluarte es inminente: así le dieron la espalda todos sus aliados.

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: Gabinete Arana se presenta ante el Pleno del Congreso.

Dina Boluarte en sus últimas horas Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE ACERCA LA TORMENTA Marcha desde Pataz ingresará al corazón de la capital este domingo 12.

¡ACUÑA RECHAZADO! Ciudadana increpó a César Acuña en su cara: "Corrupto, sinvergüenza".

TEME LO PEOR Transportista que cobró pasaje a PNP enfrentará batalla legal y podría ir a la cárcel.

Fuerza Popular crítica mociones de vacancia y a los jóvenes que salen a marchar: "No entienden".

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.