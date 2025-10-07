GRABADO el 07-10-2025

Javier Milei canta rock en el lanzamiento de su libro en plena crisis política

En medio de una intensa crisis política y económica, el presidente argentino Javier Milei sorprendió al público al cantar temas de rock durante la presentación de su nuevo libro La construcción del milagro, que compila sus discursos y publicaciones del último año.

El acto, que funcionó como un recital frente a unas 15.000 personas, combinó música, arengas políticas y consignas de campaña en un momento tenso para el gobierno.

La presentación ocurre mientras Milei atraviesa acusaciones de corrupción, la renuncia de un aliado electoral por presuntos vínculos con el narcotráfico, y espera un posible rescate financiero de Estados Unidos.

En el evento, Milei interpretó clásicos del rock argentino junto a su banda presidencial, incluyendo versiones de Charly García y Los Ratones, en un intento simbólico de reafirmar su estilo disruptivo.

