GRABADO el 10-10-2025

EL CONGRESO en su HORA más difícil CÉSAR DELGADO-GUEMBES PERÚ 2026

EL CONGRESO en su HORA más difícil CÉSAR DELGADO-GUEMBES PERÚ 2026

Síguenos en NUESTRAS REDES:

Revista Caretas Facebook: https://www.facebook.com/revistacaretas

Revista Caretas Instagram: https://www.instagram.com/revistacaretas/

Revista Caretas TikTok: https://www.tiktok.com/revistacaretas

Caretas X: https://x.com/Caretas





Equipo de Producción:

Director Periodístico: ENRIQUE CHÁVEZ DURÁN

Producción periodística: EDGAR MANDUJANO ORNA

Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Producción Técnica: ALEJANDRO CARRILLO LOZA

Desde Revista CARETAS

JOSÉ JERÍ, DEL CONGRESO A PALACIO EDUARDO SALHUANA PERÚ 2026.

EL CONGRESO en su HORA más difícil CÉSAR DELGADO-GUEMBES PERÚ 2026.

Detienen a hombre armado en evento de López Aliaga.

LOS NUEVOS MINISTROS VICTOR GARCÍA TOMA PERÚ 2026.

DESPUÉS DE LA VACANCIA HUMBERTO ABANTO PERÚ 2026.

COREOGRAFÍA para TRENZAS SOLAS TERESA RUIZ ROSAS ELLOS Y ELLAS .

Presidenta Dina Boluarte dijo durante una ceremonia oficial que seguirá trabajando hasta 2026.

El chofer detenido por cobrarle pasaje a un policía rompió su silencio..

Tres policias resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica..

Semanas antes, El Monstruo envió un audio al grupo Agua Marina exigiendo el pago de cupo..

Durante el show de Agua Marina, una ráfaga de disparos desató el caos y dejó varios músicos heridos..

Durante la marcha de la Generación Z, Maite Vizcarra reflexionó sobre el simbolismo de su bandera..

Milei presentó su libro convirtiendo el evento en un recital de rock..

El alcalde de Lima encabezó la entrega de las fachadas restauradas de la iglesia de Las Trinitarias.

El congresista Alejandro Cavero comparte su postura sobre la familia y la comunidad LGBT..

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.