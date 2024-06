El capitán de la #seleccionfrancesa, #KylianMbappe, realizó su primera #conferenciadeprensa tras el anuncio de su fichaje por el #RealMadrid. En la previa del inicio de la #Eurocopa2024, #Mbappe habló sobre su felicidad por llegar al vigente campeón de la #ChampionsLeague y reveló que el #PSG lo había amenazado con no jugar durante la temporada 2023/24 por no renovar su contrato.



MBAPPÉ HABLA SOBRE SU FICHAJE AL REAL MADRID 00:00 AL 0:46

MBAPPÉ AGRADECE A FLORENTINO PÉREZ 0:47 AL 1:42

MBAPPÉ HABLA SOBRE LA AMENAZA DEL PSG 1:43 AL 2:19

¿MBAPPÉ ERA INFELIZ EN PSG 2:20 AL 2:55

MBAPPÉ SOBRE LAS PRESIONES EN PSG 2:56 AL 3:36

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE GANAR LA EUROCOPA 3:37 AL 4:14

LA ALEGRÍA DE MBAPPÉ POR FIRMAR CON EL REAL MADRID 4:15 AL 4:45

MBAPPÉ SOBRE POR QUÉ DEBEN GANAR LA EUROCOPA 4:45 AL 6:00



