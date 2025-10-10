GRABADO el 10-10-2025

El paiche: el pez más grande del Amazonas Domingo al Día Perú

El paiche: el pez más grande del Amazonas

El paiche, el pez más grande del Perú, estuvo al borde del colapso. Pero hoy, gracias a un innovador proyecto de pesca sostenible, vuelve a nadar fuerte en el corazón del Amazonas. Una historia de conservación, ciencia y esperanza que transforma la vida de todo un pueblo.

