Al menos 20 detenidos en protestas contra Gobierno: Abogados de estudiantes se defienden así
En el Centro de Lima, el 15 de octubre, se produjeron fuertes protestas contra el gobierno y la criminalidad que va subiendo. Dentro de las 20 personas detenidas, se encuentran estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad César Vallejo. Sus abogados critican esta privación de libertad.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025.
¿Quién mató al joven rapero en protestas de Centro de Lima? Cámaras claves para investigación fiscal.
Tarjeteros revenden pasajes en diversas estaciones del Metro de Lima.
La mayoría de los detenidos en manifestaciones son jóvenes..
Al menos 20 detenidos en protestas contra Gobierno: Abogados de estudiantes se defienden así.
Manifestante fallecido en Centro de Lima: Fiscalía confirma muerte por arma de fuego.
"Llegó a hospital sin signos vitales": Joven rapero muere en protesta contra gobierno e inseguridad.
Con gran resguardo policial apareció José Jerí en plena protesta de la Generación Z.
Mujer lanza fuegos artificiales contra policías en manifestaciones contra la inseguridad en Perú.
Así se vive la protesta contra la inseguridad en el Centro de Lima.
Adulto mayor herido tras impacto de piedra en manifestación contra la inseguridad.
Policía jalonea a periodista de Punto Final en plena manifestación contra la inseguridad.
Policía herido es retirado en moto tras enfrentamientos en el Centro de Lima.
José Jerí se retiró tras pedir balance de heridos en marcha contra la inseguridad.
Presidente Jerí llegó a marcha para solicitar balance de heridos en Centro de Lima.
Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.