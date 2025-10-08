Trump exige cárcel para alcalde de Chicago por evitar redadas migratorias El Comercio
El expresidente Donald Trump pidió que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, sean encarcelados por supuesta falta de cooperación ante protestas por redadas migratorias. Trump los acusó de no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Mientras tanto, 200 guardias nacionales han sido desplegados cerca de Chicago en respuesta a las crecientes protestas en los alrededores de centros de detención de ICE, donde activistas bloquean salidas y lanzan piedras.
Los demócratas replicaron que Trump está usando la fuerza militar con fines políticos y han impugnado la legalidad del despliegue. Una jueza federal ha fijado una audiencia para el jueves para resolver esta polémica.
Este video explora: las motivaciones de Trump, la reacción de Chicago e Illinois, el alcance del despliegue militar, y qué implicaciones tiene este choque institucional en el equilibrio entre seguridad y autoridad local.
