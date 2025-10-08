GRABADO el 08-10-2025

Trump exige cárcel para alcalde de Chicago por evitar redadas migratorias El Comercio

El expresidente Donald Trump pidió que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, sean encarcelados por supuesta falta de cooperación ante protestas por redadas migratorias. Trump los acusó de no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Mientras tanto, 200 guardias nacionales han sido desplegados cerca de Chicago en respuesta a las crecientes protestas en los alrededores de centros de detención de ICE, donde activistas bloquean salidas y lanzan piedras.
Los demócratas replicaron que Trump está usando la fuerza militar con fines políticos y han impugnado la legalidad del despliegue. Una jueza federal ha fijado una audiencia para el jueves para resolver esta polémica.
Este video explora: las motivaciones de Trump, la reacción de Chicago e Illinois, el alcance del despliegue militar, y qué implicaciones tiene este choque institucional en el equilibrio entre seguridad y autoridad local.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

