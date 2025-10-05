GRABADO el 05-10-2025

Así fue el primer recorrido del Señor de los Milagros LR

La República estuvo presente en el primer recorrido del Señor de los Milagros, realizado en el Centro de Lima. Miles de fieles acompañaron con fe y devoción al Cristo Moreno, orando, agradeciendo y elevando sus peticiones a lo largo del trayecto.



larepública señordelosmilagros primerrecorrido religion peru



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e



señor de los milagros

señor de los milagros peru

señor de los milagros 2025

primer recorrido señor de los milagros

señor de los milagros primer recorrido

CAOS en VÍA EXPRESA SUR: obra de LÓPEZ ALIAGA agrava el tráfico en Lima.

EN VIVO: Claudia Sheinbaum rinde su informe de primer año en el Zócalo CDMX endirectolr.

Sexta marcha de la Generación Z en Lima EnVivoLR.

ASÍ RESPONDE VENZUELA tras ATAQUE de EE.UU. en sus COSTAS LR.

Así fue el primer recorrido del Señor de los Milagros LR.

Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de paz propuesto por Trump LR.

LO ÚLTIMO: NUEVO PARO PARA MAÑANA 06 DE OCTUBRE TRAS ASESINAT DE CHÓFER LR.

UNIVERSITARIO vs. JUAN PABLO II: fecha, hora y canal LR.

ASÍ OPERA EL LAVADO CHAVISTA EN EE.UU. LR.

Entrevista a SILVANA CARRIÓN ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.

San Marcos: previas a examen de admisión EnVivoLR.

'Generación Z': marcha al Congreso hoy 4 de octubre EnVivoLR.

Trump NO TOLERARÁ a Hamás si dificulta liberación de rehenes Noticias del 2 de octubre del 2025 LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: PRIMER RECORRIDO HOY EnDirectoLR.

Trump amenaza a Hamás que no TOLERARÁ demoras para acuerdo de paz en Gaza LR.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.