GRABADO el 10-10-2025

Dina Boluarte SE PRONUNCIA tras vacancia: Sus PRIMERAS PALABRAS como expresidenta RPPDESPACHO

En mensaje a la nación, Dina Boluarte se pronunció tras haber sido vacada por el Congreso de la República. Durante su discurso, aseguró que trabajó por los peruanos.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/10/2025 ADNRPP.

ENVIVO ¡JOSÉ JERÍ ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DEL PERÚ! ¡DINA BOLUARTE FUE VACADA! PUROSFACTOS.

Vecinos del presidente José Jerí demandaron acción contra la CRIMINALIDAD ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/10/2025 ROTATIVARPP.

¿Qué INTERESES motivaron al CONGRESO para VACAR a DINA BOLUARTE? Analista responde ROTATIVARPP.

¿Cómo se determina qué hombres necesitan tratamiento con hormona masculina? SHORTRPP.

¿Cómo afecta la inestabilidad política al crecimiento económico del Perú? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Este es el PANORAMA desde los EXTERIORES de la VIVIENDA de José Jerí ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 10/10/2025 FCCRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/10/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 10/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

EN VIVO JOSÉ JERÍ es nuevo PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA tras vacancia de Boluarte RPPESPECIALES.

Contingente policial RESGUARDA vivienda de Dina Boluarte: PANORAMA desde Surquillo RPPDESPACHO.

Dina Boluarte SE PRONUNCIA tras vacancia: Sus PRIMERAS PALABRAS como expresidenta RPPDESPACHO.

El último mensaje de Dina Boluarte tras ser vacada.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/10/2025 ADNRPP

video

ENVIVO ¡JOSÉ JERÍ ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DEL PERÚ! ¡DINA BOLUARTE FUE VACADA! PUROSFACTOS

video

Vecinos del presidente José Jerí demandaron acción contra la CRIMINALIDAD ROTATIVARPP DESPACHO

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/10/2025 ROTATIVARPP

video

¿Qué INTERESES motivaron al CONGRESO para VACAR a DINA BOLUARTE? Analista responde ROTATIVARPP

video

¿Cómo se determina qué hombres necesitan tratamiento con hormona masculina? SHORTRPP

video

¿Cómo afecta la inestabilidad política al crecimiento económico del Perú? ROTATIVARPP SEGMENTO

video

Este es el PANORAMA desde los EXTERIORES de la VIVIENDA de José Jerí ROTATIVARPP DESPACHO

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 10/10/2025 FCCRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/10/2025 ROTATIVARPP

video

ENVIVO ENCENDIDOS 10/10/2025 ENCENDIDOSRPP

video

EN VIVO JOSÉ JERÍ es nuevo PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA tras vacancia de Boluarte RPPESPECIALES

video

Contingente policial RESGUARDA vivienda de Dina Boluarte: PANORAMA desde Surquillo RPPDESPACHO

video

Dina Boluarte SE PRONUNCIA tras vacancia: Sus PRIMERAS PALABRAS como expresidenta RPPDESPACHO

video

El último mensaje de Dina Boluarte tras ser vacada

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo