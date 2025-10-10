GRABADO el 10-10-2025

Dina Boluarte SE PRONUNCIA tras vacancia: Sus PRIMERAS PALABRAS como expresidenta RPPDESPACHO

En mensaje a la nación, Dina Boluarte se pronunció tras haber sido vacada por el Congreso de la República. Durante su discurso, aseguró que trabajó por los peruanos.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/10/2025 ADNRPP.

ENVIVO ¡JOSÉ JERÍ ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DEL PERÚ! ¡DINA BOLUARTE FUE VACADA! PUROSFACTOS.

Vecinos del presidente José Jerí demandaron acción contra la CRIMINALIDAD ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/10/2025 ROTATIVARPP.

¿Qué INTERESES motivaron al CONGRESO para VACAR a DINA BOLUARTE? Analista responde ROTATIVARPP.

¿Cómo se determina qué hombres necesitan tratamiento con hormona masculina? SHORTRPP.

¿Cómo afecta la inestabilidad política al crecimiento económico del Perú? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Este es el PANORAMA desde los EXTERIORES de la VIVIENDA de José Jerí ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 10/10/2025 FCCRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/10/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 10/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

EN VIVO JOSÉ JERÍ es nuevo PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA tras vacancia de Boluarte RPPESPECIALES.

Contingente policial RESGUARDA vivienda de Dina Boluarte: PANORAMA desde Surquillo RPPDESPACHO.

Dina Boluarte SE PRONUNCIA tras vacancia: Sus PRIMERAS PALABRAS como expresidenta RPPDESPACHO.

El último mensaje de Dina Boluarte tras ser vacada.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.