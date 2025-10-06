GRABADO el 06-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 06 octubre 2025

JUNÍN: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura
CUSCO: Estudiantes intoxicados en comedor universitario exigen sanciones y responsabilidad a la UNIQ
AYACUCHO: FADA pide separar protesta social de la agenda agraria tras rechazo a ministro de Agricultura
LA LIBERTAD: Extorsionadores disparan contra bus lleno de pasajeros
PUNO: SUNASS registra 1700 denuncias por deficiente servicio de agua
LORETO: Expoamazónica el 2026 en Cusco

LA POLICÍA NO PUDO CONTROLARLO Nueva jornada de violencia sacude el fútbol peruano y deja heridos.

Paro de transporte no detiene a criminales, gobierno lo minimiza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

PASÓ EN EL PERÚ: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura.

TUVO MIEDO Luego de ver que venía otro paro contundente, Dina cede y se reúne con transportistas.

¡RIDICULIZAN A LOS CONGRESISTAS! En pleno paro, manifestantes se burlan del Congreso en Cajamarca.

¡Que no contesten llamadas! La ingeniosa recomendación de Dina a transportistas extorsionados.

¡NO SOLO ES LIMA! Con bloqueo de vías, ronderos y transportistas acatan paro en Cajamarca.

Ministro y congresista fujimorista fueron repudiados y expulsados entre gritos en Ayacucho.

Los extorsionan y encima la PNP los golpea Paro de transportistas paraliza Lima.

SIEMPRE LOS CRITICAN No pueden minimizar ni deslegitimar nuestras protestas, según lider juvenil.

Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.

Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.

Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.

La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.

¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

