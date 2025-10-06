GRABADO el 06-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 06 octubre 2025



JUNÍN: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura

CUSCO: Estudiantes intoxicados en comedor universitario exigen sanciones y responsabilidad a la UNIQ

AYACUCHO: FADA pide separar protesta social de la agenda agraria tras rechazo a ministro de Agricultura

LA LIBERTAD: Extorsionadores disparan contra bus lleno de pasajeros

PUNO: SUNASS registra 1700 denuncias por deficiente servicio de agua

LORETO: Expoamazónica el 2026 en Cusco



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



LA POLICÍA NO PUDO CONTROLARLO Nueva jornada de violencia sacude el fútbol peruano y deja heridos.

Paro de transporte no detiene a criminales, gobierno lo minimiza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

TUVO MIEDO Luego de ver que venía otro paro contundente, Dina cede y se reúne con transportistas.

¡RIDICULIZAN A LOS CONGRESISTAS! En pleno paro, manifestantes se burlan del Congreso en Cajamarca.

¡Que no contesten llamadas! La ingeniosa recomendación de Dina a transportistas extorsionados.

¡NO SOLO ES LIMA! Con bloqueo de vías, ronderos y transportistas acatan paro en Cajamarca.

Ministro y congresista fujimorista fueron repudiados y expulsados entre gritos en Ayacucho.

Los extorsionan y encima la PNP los golpea Paro de transportistas paraliza Lima.

SIEMPRE LOS CRITICAN No pueden minimizar ni deslegitimar nuestras protestas, según lider juvenil.

Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.

Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.

Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.

La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.

¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

