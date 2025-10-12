GRABADO el 12-10-2025

Reniec alerta: actualiza tu DNI antes del 14 de octubre o podrías tener problemas para votar

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar, pero más de 2 millones aún tienen el DNI vencido. El Reniec advierte que quienes no actualicen su documento antes del 14 de octubre, fecha en que cierra el padrón electoral, podrían tener problemas al votar en las Elecciones Generales 2026.

Incendio en Pamplona Alta deja más de 750 personas damnificadas SIEMPRECASARPP ENTREVISTA.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 12/10/2025.

Generación Z en el Perú: el papel de los jóvenes ante la crisis política SIEMPRECASARPP.

Internet no olvida: Cómo cuidar tu reputación en línea y proteger tus datos SIEMPRECASARPP.

Elecciones: funcionarios tienen hasta el 13 de octubre para renunciar si desean postular ADNRPP.

Congresista propone ELIMINAR el PASAJE GRTATUITO a POLICÍAS ADNRPP ENTREVISTA.

GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ: ¿Qué debería cambiar en el COMBATE contra la CRIMINALIDAD? ADNRPP.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 12/10/2025 DOMINGOFIESTARPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 12/10/2025 ADNRPP.

Decenas de viviendas afectadas por incendio en Pamplona Alta ROTATIVARPP DESPACHO.

Nuevo GABINETE de JOSÉ JERÍ: ¿Quiénes podrían integrar su equipo ministerial? ADNRPP ENTREVISTA.

Simulacro Nacional Multipeligro: todo lo que debes saber para este 13 de octubre ROTATIVARPP.

Alcalde de Pataz llega a Lima tras 47 días de marcha y pide diálogo con el Gobierno ROTATIVARPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 12/10/2025 ROTATIVARPP.

Reniec alerta: actualiza tu DNI antes del 14 de octubre o podrías tener problemas para votar.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 12 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
