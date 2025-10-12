GRABADO el 12-10-2025

Reniec alerta: actualiza tu DNI antes del 14 de octubre o podrías tener problemas para votar

Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar, pero más de 2 millones aún tienen el DNI vencido. El Reniec advierte que quienes no actualicen su documento antes del 14 de octubre, fecha en que cierra el padrón electoral, podrían tener problemas al votar en las Elecciones Generales 2026.



