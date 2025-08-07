GRABADO el 07-08-2025

Hombre que sería policía se enfrenta con arma a presunta banda de ladronas

Un video que se volvió viral en redes sociales generó indignación y debate durante las últimas horas. Las imágenes muestran a un hombre armado enfrentando violentamente a una mujer y dos acompañantes en un paradero de la Panamericana Norte, en el distrito de Independencia. Lo que inicialmente fue interpretado por muchos como una agresión sin justificación e incluso se especuló que se trataba de un caso de violencia de pareja, ahora podría tener una explicación distinta.



Las mujeres serían parte de una banda de delincuentes



Panamericana Televisión acudió al lugar donde ocurrió el hecho y recogió testimonios de comerciantes de la zona. De acuerdo con estas versiones, las tres mujeres estarían implicadas en robos dentro del transporte público, especialmente en el hurto de celulares. Según los testigos, las mujeres habrían intentado cometer un robo al interior del vehículo en el que se trasladaban junto al hombre del video.



Lo que cambia radicalmente la perspectiva del caso es que el sujeto involucrado sería un agente de la Policía Nacional del Perú, quien, al detectar el intento de robo, ordenó detener el vehículo para intervenir. La escena registrada en video mostraría precisamente ese momento, en el que el presunto policía desenfunda su arma y realiza disparos al aire para controlar la situación.



Este nuevo ángulo ha generado una ola de comentarios divididos entre quienes criticaron duramente al hombre por el uso de la fuerza, y quienes ahora consideran que podría haber actuado en cumplimiento de su deber. Las autoridades aún no han emitido una versión oficial sobre el incidente, pero los testimonios recogidos sugieren que la historia detrás del video es más compleja de lo que parece.

Desde 24 Horas

¿El muérdago cura el cáncer? Descubre la verdad detrás del mito.

Congreso: José Jerí a favor que Melcochita sea declarado como patrimonio cultural.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: JUEVES 07 DE AGOSTO DEL 2025.

Presidente Petro insiste en supuestos problemas en la frontera: Perú violó tratado de límites (2/2).

Gustavo Petro dice que Perú violó acuerdo sobre Isla Santa Rosa y pide llegar a un acuerdo (1/2).

Delincuentes vestidos de obreros roban más de medio millón de soles de Banco de la Nación.

A golpes, delincuentes roban a mujer en Juliaca.

Rodríguez Mackay sobre viaje de ministros a frontera con Colombia: Generaría una situación tensa.

Alcalde de Mariscal Ramón Castilla a Gustavo Petro: No haga declaraciones que traigan temor.

ATU anuncia chatarreo de buses con miles de papeletas.

Madre viaja a Tumbes para reencontrarse con su hijo desaparecido y encontrado en Ecuador.

Así ocurrió el asesinato de 3 personas en pollería de Lurín.

En medio de tensiones entre Perú y Colombia: Suena el himno nacional en la isla Santa Rosa.

Hombre que sería policía se enfrenta con arma a presunta banda de ladronas.

Asesinan a tres personas mientras comían pollo a la brasa.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.