GRABADO el 08-10-2025

¿Qué se sabe sobre el intento de ATENTADO contra DANIEL NOBOA en ECUADOR?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de un presunto intento de asesinato cuando su caravana fue atacada mientras se dirigía a la provincia de Cañar. Un grupo de unas 500 personas rodeó su vehículo y lanzó piedras, pero luego se hallaron daños de bala en el automóvil, según confirmó la ministra de Energía, Inés Manzano.

Cinco personas fueron arrestadas y enfrentarán cargos por terrorismo e intentodeasesinato. Pese al ataque, Noboa continuó con su agenda y envió un mensaje de firmeza a la ciudadanía.
Este hecho no es aislado: ya en septiembre su convoy fue atacado en Imbabura, mientras el país vive un tenso paro liderado por la Conaie y una creciente ola de violencia.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

