¿Qué se sabe sobre el intento de ATENTADO contra DANIEL NOBOA en ECUADOR? Gestión
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue víctima de un presunto intento de asesinato cuando su caravana fue atacada mientras se dirigía a la provincia de Cañar. Un grupo de unas 500 personas rodeó su vehículo y lanzó piedras, pero luego se hallaron daños de bala en el automóvil, según confirmó la ministra de Energía, Inés Manzano.
Cinco personas fueron arrestadas y enfrentarán cargos por terrorismo e intentodeasesinato. Pese al ataque, Noboa continuó con su agenda y envió un mensaje de firmeza a la ciudadanía.
Este hecho no es aislado: ya en septiembre su convoy fue atacado en Imbabura, mientras el país vive un tenso paro liderado por la Conaie y una creciente ola de violencia.
Desde Diario Gestión
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.