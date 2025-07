GRABADO el 08-07-2025

Empoderada, exitosa y soltera ¿La seguridad de una mujer ahuyenta a los hombres?

En diálogo con Exitosa, la psicóloga Luisa Álvarez explicó que actualmente existe un perfil femenino distinto en donde se ve a las mujeres tomando decisiones firmes, viviendo nuevas experiencias, etc. "Algunas personas no están listas para aceptarlo", precisó.



