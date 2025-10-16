GRABADO el 16-10-2025

Municipalidad de Lima limpia Plaza San Martín tras protestas: "No ha habido mayores daños"

Luego de las protestas en el Centro de Lima contra el gobierno, el 15 de octubre, el personal de la Municipalidad realizó limpieza de la plaza San Martín. Algunas partes quedaron pintadas. Sin embargo, a comparación de veces anteriores, el daño no ha sido mucho.

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

