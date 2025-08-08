Vecinos de SJL advierten a delincuentes con carteles: Si te agarramos, te linchamos
Cansados de robos y extorsiones, residentes de la zona de Huáscar colocaron letreros advirtiendo que no entregarán a los ladrones a la policía, sino que tomarán justicia por mano propia.
Desde 24 Horas
