GRABADO el 15-10-2025

CURWEN EN LA REPÚBLICA LA REALIDAD DETRÁS DE LA DESIGNACIÓN DE JERÍ

Hoy Curwen no estará en vivo, pero revivimos el análisis sobre el verdadero trasfondo de la designación de José Jerí como presidente de la República. ¿Qué fuerzas políticas lo respaldan y qué intereses hay detrás de su llegada al poder?



