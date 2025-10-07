GRABADO el 07-10-2025

Ayer un agente policial rompió el espejo retrovisor de un bus y agredió físicamente a un conductor.

El hecho generó indignación entre los presentes quienes registraron el hecho con sus teléfonos.Caretas Policía ParoDeTransportistas Agresión Transporte Perú Actualidad

