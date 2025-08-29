GRABADO el 29-08-2025

María Corina Machado advierte el fin de Nicolás Maduro

La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, declaró desde la clandestinidad que Nicolás Maduro está cerca a su fin.

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 30 DE AGOSTO DEL 2025.

¡Es el chambelán más solicitado para los quinceañeros! Así trabaja una agencia de chambelanes.

¿Qué están escondiendo estos restaurantes clandestinos?.

Así luce el pueblo fantasma de Janjaillo: ¿Por qué se fueron del lugar?.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 30 DE AGOSTO DEL 2025.

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 30 DE AGOSTO DEL 2025.

TRIPLE CRIMEN EN SAN JUAN DE LURIGANCHO: ¿VENGANZA O GUERRA DE BANDAS?.

¿Llegará a las grandes ligas? Matias Zagazeta sueña con llegar a competir a la Fórmula 1.

¡Pagan cupos para sobrevivir! Bodegueros continúan siendo víctimas de la extorsión.

"Se ha desatado el terrorismo de Estado en Venezuela": María Corina Machado sobre Nicolás Maduro..

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025.

Patricia Barreto: Elegir cuándo ser madre no nos hace menos mujer.

Caso Ícaro: Defensor de la PNP responde a investigación fiscal.

María Corina Machado advierte el fin de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro asegura que nadie podrá invadir su país.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 30 DE AGOSTO DEL 2025

video

¡Es el chambelán más solicitado para los quinceañeros! Así trabaja una agencia de chambelanes

video

¿Qué están escondiendo estos restaurantes clandestinos?

video

Así luce el pueblo fantasma de Janjaillo: ¿Por qué se fueron del lugar?

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 30 DE AGOSTO DEL 2025

video

LATINA EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 30 DE AGOSTO DEL 2025

video

TRIPLE CRIMEN EN SAN JUAN DE LURIGANCHO: ¿VENGANZA O GUERRA DE BANDAS?

video

¿Llegará a las grandes ligas? Matias Zagazeta sueña con llegar a competir a la Fórmula 1

video

¡Pagan cupos para sobrevivir! Bodegueros continúan siendo víctimas de la extorsión

video

"Se ha desatado el terrorismo de Estado en Venezuela": María Corina Machado sobre Nicolás Maduro.

video

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025

video

Patricia Barreto: Elegir cuándo ser madre no nos hace menos mujer

video

Caso Ícaro: Defensor de la PNP responde a investigación fiscal

video

María Corina Machado advierte el fin de Nicolás Maduro

video

Nicolás Maduro asegura que nadie podrá invadir su país

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 30 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo