GRABADO el 10-10-2025

¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky

Rafael López Aliaga denuncia intento de atentado contra su vida en plena actividad pública en el distrito de Villa María del Triunfo. porky rafaellópezaliaga

Vídeo: Rafael López Aliaga (Facebook).

¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky.

¡SE VA ! CONGRESO aprueba VACANCIA contra Dina Boluarte dinaboluarte.

Ministros se retiran del Congreso tras tenso debate sobre la inseguridad ciudadana.

¡CRISIS EN PERÚ! VACANCIA DE DINA BOLUARTE INVITADA: MARIELLA BALBI.

Bancada de Somos Perú anuncia que apoyará la vacancia contra Dina Boluarte.

Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos .

Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior .

Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

¡INACEPTABLE! VÁNDALOS ATACAN CON PIEDRAS A PHILLIP BUTTERS EN PUNO INVITADO: CÉSAR COMBINA.

Fernando Rospigliosi en entrevista con Expreso: Policías operativos deben ascender.

FORO VIRTUAL - El rol de la prensa en las elecciones 2026 EXPRESO.

FORO VIRTUAL - El rol de la prensa en las elecciones 2026 EXPRESO.

¡PARO POLITIZADO! DIRIGENTE PIDE RESTITUCIÓN DE DELIA ESPINOZA INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.

Miguel Palomino politiza mesa de seguridad en el Congreso: Queremos a Delia Espinoza.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

