GRABADO el 10-10-2025

¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky

Rafael López Aliaga denuncia intento de atentado contra su vida en plena actividad pública en el distrito de Villa María del Triunfo. porky rafaellópezaliaga



Vídeo: Rafael López Aliaga (Facebook).



Desde Diario Expreso

¡SE VA ! CONGRESO aprueba VACANCIA contra Dina Boluarte dinaboluarte.

Ministros se retiran del Congreso tras tenso debate sobre la inseguridad ciudadana.

¡CRISIS EN PERÚ! VACANCIA DE DINA BOLUARTE INVITADA: MARIELLA BALBI.

Bancada de Somos Perú anuncia que apoyará la vacancia contra Dina Boluarte.

Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos .

Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior .

Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

¡INACEPTABLE! VÁNDALOS ATACAN CON PIEDRAS A PHILLIP BUTTERS EN PUNO INVITADO: CÉSAR COMBINA.

Fernando Rospigliosi en entrevista con Expreso: Policías operativos deben ascender.

FORO VIRTUAL - El rol de la prensa en las elecciones 2026 EXPRESO.

¡PARO POLITIZADO! DIRIGENTE PIDE RESTITUCIÓN DE DELIA ESPINOZA INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.

Miguel Palomino politiza mesa de seguridad en el Congreso: Queremos a Delia Espinoza.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

