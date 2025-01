El técnico de Universitario, #FabiánBustos llegó a #lafedecuto para contarnos acerca de todo lo que vivió con #Universitario el año pasado y expectativa que tiene para este año, todo el trabajo que está desarrollando con su comando técnico y todos los detalles de cómo vive su etapa en la U. El profesor Bustos además nos cuenta como se lleva con sus jugadores, su pensamiento acerca de lo grande que es Universitario y recuerda muchos pasajes que la gente no sabía sobre él. No te pierdas este programa sobrino, que trae aguadito a pura candela. #entrevista #trome



00:00 INICIO

04:15 FABIÁN BUSTOS NOS HABLA CÓMO SINTIÓ EL AÑO 2024 EN UNIVERSITARIO

06:39 FABIÁN BUSTOS NOS HABLA SOBRE LA ILUSIÓN QUE TIENE ESTE AÑO CÓMO TÉCNICO DE UNIVERSITARIO

13:37 FABIÁN BUSTOS DICE QUE DISFRUTÓ LA FIESTA DEL CENTENARIO MÁS QUE SUS BODAS

14:58 FABIÁN BUSTOS NOS HABLA ACERCA DE SU CÁBALA DE LA BOTELLA DE AGUA EN LA ZONA TÉCNICA

16:54 FABIÁN BUSTOS ES EL PRIMERO EN LLEGAR Y EL ÚLTIMO EN IRSE

19:07 FABIÁN BUSTOS Y LA FORMA DE LLEGAR AL JUGADOR DE UNIVERSITARIO

24:12 FABIÁN BUSTOS ES EL ENCARGADO DE LOS ASADOS EN UNIVERSITARIO

25:18 FABIÁN BUSTOS NOS HABLA ACERCA DE LOS JUGADORES QUE TIENEN MADERA PARA TECNICOS

27:22 FABIÁN BUSTOS Y LOS MOMENTOS QUE MAS LE EMOCIONAN DEL FUTBOL

28:35 FABIÁN BUSTOS NOS CUENTA ACERCA DE LA COLECTA QUE SE HACE EN LA U CON LAS MULTAS A LOS JUGADORES

33:44 FABIÁN BUSTOS NOS HABLA ACERCA DE LOS AÑOS QUE COMPARTIÓ CON EL DEFENSA CREMA WILLIAMS RIVEROS

37:36 FABIÁN BUSTOS NOS CUENTA ACERCA DE LO DURO PERO LINDO QUE ES VIVIR EN LIMA, ADEMÁS NOS CUENTA SOBRE EL CEVICHE ECUATORIANO

39:08 FABIÁN BUSTOS NOS HABLA ACERCA DE SU INFANCIA Y CÓMO SE INICIÓ EN EL FÚTBOL

45:49 CARLOS BUSTOS, EX TÉCNICO DE ALIANZA, FUE QUIEN AYUDÓ A CONOCER EL TORNEO PERUANO A PROFUNDIDAD AL HOY TÉCNICO DE UNIVERSITARIO

48:26 FABIÁN BUSTOS Y SUS ANÉCDOTAS COMO FUTBOLISTA

55:51 PREGUNTAS PICANTES



