https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo7Ovg-if2xetIZdGJ-ksDR

La #seleccionperuana recibe a #Chile en el #EstadioMonumental por la fecha 11 de las #Eliminatorias al Mundial 2026. Los dirigidos por Jorge Fossati necesitan un triunfo, ante el seleccionado de Ricardo Gareca para intentar salir del fondo de la tabla. Sigue el partido EN VIVO a través de Líbero.



#deportes #futbol #eliminatorias #eliminatorias2026 #peruvschile #chilevsperu #seleccionperuana #envivo #seleccionchilena #mundial2026



TE PUEDE INTERESAR 👇

▶️ Fichajes 2025: Conoce quiénes serán los refuerzos de Alianza, Universitario y Cristal https://youtu.be/DtdzKHAftr4



Perú vs. Chile EN VIVO HOY

Perú vs. Chile partido completo

Perú vs. Chile EN VIVO 2024

Perú vs. Chile EN VIVO RESUMEN

Perú vs. Chile EN VIVO

Perú vs. Chile EN VIVO COMPLETO

Perú vs. Chile EN VIVO GRATIS

Perú vs. Chile EN VIVO ONLINE

Perú vs. Chile reacción

Perú vs. Chile reacciones en vivo

Perú vs. Chile resumen

Perú vs. Chile 2024

Perú vs. Chile 2026

Perú vs. Chile GOLES

Perú vs. Chile

Resumen de Perú vs. Chile

Partido completo Perú vs. Chile

Resumen completo Perú vs. Chile

Perú vs. Chile EN VIVO Eliminatorias

Perú vs. Chile en vivo Eliminatorias Conmebol

Perú vs. Chile en vivo Eliminatorias Mundial

Perú vs. Chile en vivo Eliminatorias Sudamericanas

Perú vs. Chile Eliminatorias 2024 EN VIVO

Perú vs. Chile ATV

Perú vs. Chile Movistar TV

Perú vs. Chile América TV

Perú vs. Chile TyC Sports

Perú vs. Chile Claro TV

Perú vs. Chile Direct TV

Noticias adicionales en Líbero

Fichajes de ALIANZA LIMA y UNIVERSITARIO 2025: salidas, fichajes y rumores | Líbero

"LES REGALAMOS EL TÍTULO A LA 'U'": Hinchas de ALIANZA furiosos tras derrota ante Cusco FC| Líbero

🔴 ECUADOR VS BOLIVIA EN VIVO por las ELIMINATORIAS 2026 FECHA 11 | Líbero

PERÚ vs. CHILE: ¿Cuál será la estrategia de JORGE FOSSATI para derrotar a RICARDO GARECA? | Líbero

ELIMINATORIAS 2026: ¿Cuál es el ONCE que prepara PERÚ para ganar a CHILE? | Líbero

🔴 BARCELONA VS ESTRELLA ROJA EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE 2024-25 CUARTA FECHA | Líbero

AGUSTÍN LOZANO fue detenido por caso Los Galácticos: ¿Está en riesgo el FÚTBOL PERUANO? | Líbero

CAYÓ AGUSTÍN LOZANO: ¿Quién será el nuevo presidente de la FPF tras su detención? | Líbero

🔴 PERÚ vs CHILE EN VIVO - ELIMINATORIAS 2026 FECHA 11 | Líbero

Fichajes 2025: Conoce quiénes serán los refuerzos de Alianza, Universitario y Cristal | Líbero

🔴 REAL MADRID VS AC MILAN EN VIVO CHAMPIONS LEAGUE 2024-25 CUARTA FECHA | Líbero

"EL PERÚ ESTÁ FELIZ" Hinchas de UNIVERSITARIO celebran el título 2024 en el CENTENARIO Líbero

PERÚ vs. CHILE: Renato TAPIA queda fuera y Gareca convoca a Arturo VIDAL de emergencia | Líbero

UNIVERSITARIO logró bicampeonato nacional y ALIANZA LIMA se quedó sin título | Líbero

🔴 VENEZUELA VS BRASIL EN VIVO por las ELIMINATORIAS 2026 FECHA 11 | Líbero

Además hoy día 14 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de Líbero

Todos los videos desde el canal Líbero en Youtube.