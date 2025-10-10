GRABADO el 10-10-2025

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, sigue generando titulares incluso desde prisión en Paraguay. Ahora, la persona que pretende cobrar la recompensa del millón de soles tras su captura es nada menos que su pareja y madre de su futuro hijo: Dahiana Martínez.



Acerca de Domingo al Día:

La fuerza informativa de América Televisión sigue creciendo y las mañanas de los domingos serán diferentes. Domingo al Día llega totalmente renovado con un estilo ágil y fresco. El programa presentará de manera veraz y objetiva informes exclusivos, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y los sucesos más importantes del ámbito político, nacional e internacional.



Conducido por Melissa Peschiera



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



