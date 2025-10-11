ZELENSKI confía que TRUMP LOGRARÁ el FIN DE LA GUERRA así como el alto al fuego en GAZA LR
Volodímir Zelenski expresó su esperanza en que Donald Trump logre un acuerdo de paz en Ucrania, tras haber conseguido un alto al fuego en Medio Oriente. Según informó el mandatario ucraniano, felicitó por teléfono al presidente estadounidense por ese logro y señaló que si pudo detener una guerra en una región, también podría hacerlo en otras, en clara referencia al conflicto con Rusia.
rusia ucrania rusiavsukraina zelensky trump putin gaza
TE PUEDE INTERESAR
Tren de Aragua APOYARÍA a COLOMBIA para PREVENIR el DELITO trasnacional https://youtu.be/oy8g06B7j2I
Donald Trump agradeció a María Corina Machado por dedicarle el Nobel de la Paz https://youtu.be/NVEL2ochKgw
SISMO de 7,8 sacude CHILE y enciende alarmas de Tsunami en el Paso Drake https://youtu.be/bRz21xxe9V0
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
LaRepública
rusia
ucrania
zelenski
putin
trump
rusia ucrania
rusia y ucrania
guerra rusia ucrania
conflicto rusia ucrania
volodímir zelenski
gaza
alto al fuego en gaza
guerra en gaza
franja de gaza
guerra en medio oriente
guerra en ucrania
rusia ataca ucrania
rusia ultimas noticias
rusia ultimas noticias
rusia ucrania ultimas noticias
rusia ucrania noticias
Desde La República - LR+
México: Intensas lluvias dejan sin vida a al menos 37 personas LR.
¡ALZAN SU VOZ! Generación Z anuncia manifestación contra gobierno de José Jerí HLR.
ZELENSKI confía que TRUMP LOGRARÁ el FIN DE LA GUERRA así como el alto al fuego en GAZA LR.
Alcalde caminó desde Pataz a Lima EnVivoLR.
¡ASÍ FUE EL PROCESO! Dina Boluarte: Congreso aprueba moción de vacancia.
¿QUÉ PASA CON LOS DERECHOS HUMANOS EN PERÚ? ENTREVISTA A CARLOS RIVERA CURWEN EN LA REPÚBLICA.
Tren de Aragua APOYARÍA a COLOMBIA para PREVENIR el DELITO trasnacional LR.
Donald Trump agradeció a María Corina Machado por dedicarle el Nobel de la Paz LR.
UNMSM: Miles postulan a carreras de SALUD este sábado 11 de octubre EnVivoLR.
Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 06 al 10 de octubre NewsLR.
RUTH LUQUE EN ENTREVISTA CON ROSA MARÍA PALACIOS TRAS VACANCIA DE DINA BOLUARTE SIN GUION.
SISMO de 7,8 sacude CHILE y enciende alarmas de Tsunami en el Paso Drake.
Agua Marina se pronuncia tras balacera en su concierto LR.
¡ROMPE SU SILENCIO! Dina BOLUARTE reapareció tras aprobarse moción de VACANCIA en su contra HLR.
MARCHA 15 de OCTUBRE: transportistas, universitarios y colectivos se suman a la PROTESTA nacional.
Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.