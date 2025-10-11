GRABADO el 11-10-2025

ZELENSKI confía que TRUMP LOGRARÁ el FIN DE LA GUERRA así como el alto al fuego en GAZA LR

Volodímir Zelenski expresó su esperanza en que Donald Trump logre un acuerdo de paz en Ucrania, tras haber conseguido un alto al fuego en Medio Oriente. Según informó el mandatario ucraniano, felicitó por teléfono al presidente estadounidense por ese logro y señaló que si pudo detener una guerra en una región, también podría hacerlo en otras, en clara referencia al conflicto con Rusia.

