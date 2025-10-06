PATO OVALLE: Su infancia, lo casaron a la fuerza, La Casa de la comedia y más cafeconlachevez
Pato Ovalle lo contó todo en Café con la Chevez: su infancia con padres separados, fue 'burbujito' de Yola Polastri, la mamá de sus hijas lo casó a la fuerza, habla del por qué se fue de La Casa de la Comedia y más...No te pierdas este café con harto chimi chimi'
patoovalle entrevista podcast lacasadelacomedia cafeconlachevez trome lisandralizama
00:00 INICIO
00:16 INTRO DE 'PATO' OVALLE
00:52 MÁS ADELANTE
00:02 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
14:58 PATO OVALLE HABLA DEL DISTANCIAMIENTO DE SU PADRE
29:05 PATO OVALLE REVELA QUE UNA DE LAS MADRES DE SUS HIJAS LO DENUNCIÓ
34:45 PATO OVALLE CONFIESA QUE SU HIJA MAYOR LO CELABA CON LISANDRA LIZAMA
39:33 CAFÉS CARGADOS
59:30 PATO OVALLE REVELA POR QUÉ SE FUE DE LA CASA DE LA COMEDIA
01:03:37 PATO OVALLE REVELA QUE PARÓ GRABACIÓN EN LA CASA DE LA COMEDIA PORQUE SUS COMPAÑEROS IBAN DROGADOS Y TOMADOS
PATO OVALLE: Su infancia, lo casaron a la fuerza, La Casa de la comedia y más cafeconlachevez.
